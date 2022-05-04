Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 323 sentetik hap ile 182 gram metamfetamin ele geçirdi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda otomobildeki İ.T. ile M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Haberler

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