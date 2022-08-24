Afyon gündem haberi: TSK SERGİSİ, AFYONKARAHİSAR'DA AÇILDI

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı'nın ev sahipliğinde TSK Harp, Silah Araçları Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Hava Meydan Komutanlığı'ndaki TSK Harp, Silah Araçları Sergisi'nin açılış törenine Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolu katıldı. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'da ve Anadolu'da ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu denli büyük çapta bir organizasyon yaptığını, kara, hava, deniz unsurlarıyla kentte milletle buluşacak bir organizasyon yapmanın büyük gururunu yaşadıklarını söyledi. Böyle bir orduya sahip oldukları için çok büyük güven, gurur ve onur duyduklarını aktaran Vali Yiğitbaşı, "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Büyük Taarruz ile başlatılan o büyük zafere ulaşan kurtuluş mücadelemiz sonrasında bu topraklarda böyle güven ve huzur içerisinde yaşayabiliyorsak hem ecdadımıza büyük sorumluluğumuz var, hem de milletimizin gözbebeği bu ordumuza büyük borcumuz var" ifadelerini kullandı.

Hava Meydan Komutanlığı'nda yapılan etkinliklerden bahseden Vali Yiğitbaşı, "Sabahın erken saatlerinden itibaren Türk Yıldızlarımız uçuşlarına başladı. Bizleri burada çok güzel karşıladılar. Bunun dışında hem emniyetimizin, hem jandarmamızın gösterileri olacak. Üzüm salkımı gösterileri, uçuşları olacak. Aynı zamanda Büyük Taarruz'un 100. yıldönümü fotoğraf sergisi gerçekleşecek. Yine geleneksel savaş silahlarımız ve modern Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş silahlarına bugünkü yüzüne, modern yüzüne ait fotoğraf sergimiz sizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda dinamik ve statik gösterilerle 3 gün boyunca burada, Hava Meydan Komutanlığı'nda biz tüm Türkiye'yi ordu millet el ele birlikte kutlamaya, buluşmaya katılmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Yiğitbaşı'nın konuşmasının ardından il protokolu ve çocuklar kurdele kesimi ile TSK Harp, Silah Araçları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Tek tek sergideki stantları gezen Vali Yiğitbaşı, kara, hava ve deniz unsurlarının yeme içmesinden, savunma ve taarruz harekatlarında kullandıkları her şeyi tek tek ziyaret etti.

TSK Harp, Silah Araçları Sergisi, 26 Ağustos'a kadar 10.00 ila 19.00 saatleri arasında açık olacak. Serginin son günü olan 26 Ağustos'ta ise Türk Yıldızları ve gösteri ekipleri tarafından gösteri uçuşları yapılacak.