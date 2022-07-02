Son Dakika | Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan kişi tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Afyonkarahisar'da husumetlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre, merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.S, (22) kız kardeşini telefonla rahatsız ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulunan A.D'yle (22) yolda karşılaşarak tartışmaya başladı ve yanındaki av tüfeğiyle kendisine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden A.D, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Hastanede tedavisi süren A.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Güncel Haberler Son Dakika

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