Son Dakika | Afyonkarahisar'da firari hükümlüyü başkasına ait kimlikle hastaneye gitmesi ele verdi - Haberler

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Son Dakika | Afyonkarahisar'da firari hükümlüyü başkasına ait kimlikle hastaneye gitmesi ele verdi

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da firari hükümlüyü başkasına ait kimlikle hastaneye gitmesi ele verdi

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da hakkında çok sayıda suçtan 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında çok sayıda suçtan 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda suçtan 28 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Sürekli adres değiştirdiği belirlenen M.E.D'nin başka bir kişiye ait kimlikle özel bir poliklinikte tedavi olduğu tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, adresini belirlediği M.E.D'yi merkeze bağlı Sülün beldesinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.E.D, cezaevine teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Jandarma, Güncel, Haberler

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