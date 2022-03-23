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AFYONKARAHİSAR - DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Güncel
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Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Irak uyruklu 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, şüphelilerin Yunus Emre Mahallesi ile Marulcu Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR - DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Güncel

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