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Son Dakika | Afyonkarahisar'da çıkan yangında saman balyaları yandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da çıkan yangında saman balyaları yandı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan samanlık yangını hasara yol açtı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan samanlık yangını hasara yol açtı.

Karayatak köyündeki bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Yangında saman balyaları yanarken, samanlık çöktü.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Yangın, Güncel, Haberler

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