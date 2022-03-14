AFYONKARAHİSAR - 5 öğrencinin öldüğü servis kazası davasında araç sahibi tahliye edildi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin sürücü ve araç sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar servis sürücüsü Adalettin Ş, araç sahibi İsmail D. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık İsmail D, kazada bir kusurunun bulunmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Servis sürücüsü Adalettin Ş. de kaza nedeniyle üzgün olduğunu, olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu, yemek yiyemediğini ve uyuyamadığı öne sürdü. Adalettin Ş. tahliyesini istedi.

Müşteki avukatları ise bölgede keşif yapılmasını talep etti.

Adalettin Ş'nin avukatı, kazanın yaşandığı virajın mıcırlı olduğunu, yüksek hızın da kazada etkili olduğunu ancak kazada ölüm ve yaralanma olayının yol kenarında bulunan çam ağacına çarpma nedeniyle olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık araç sahibi İsmail D'nin tahliyesine, sürücü Adalettin Ş'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kazada hayatını kaybeden Melisa Nur Demirel'in babası Fatih Demirel, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, araç sahibinin tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Yargılamanın bekledikleri gibi sürmediğini dile getiren Demirel, "Çocuklarımızın katilleri elini kolunu sallayarak bütün acılı ailelerin önünde geziyor. Biz, bu mahkemede adalet yerini bulacak diye düşünürken tam tersiyle karşılaştık. Çam ağacına, çalıya suç bulundu." diye konuştu.

Kazada yaralanan Hakan Tek'in annesi Fadime Tek ise mahkemede herkesin suçsuz olduğunu beyan ettiğini, bunu kabul etmediklerini belirtti.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal da duruşmaya katılarak ailelere destek verdi.

Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Nur Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Adalettin Ş. ile araç sahibi İsmail D. tutuklanmıştı.