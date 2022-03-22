Son dakika! Afganistan'da öldürülen Hint foto muhabirinin ailesi UCM'ye şikayette bulundu - Haberler

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Son dakika! Afganistan'da öldürülen Hint foto muhabirinin ailesi UCM'ye şikayette bulundu

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Son dakika! Afganistan'da öldürülen Hint foto muhabirinin ailesi UCM'ye şikayette bulundu

Son dakika gelişmesine göre YENİ Afganistan'da öldürülen Reuters haber ajansına çalışan Hint foto muhabiri Daniş Sıddiki'nin ailesi, Taliban'ın üst düzey liderleri hakkında "savaş suçu işledikleri" iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulundu.

YENİ Afganistan'da öldürülen Reuters haber ajansına çalışan Hint foto muhabiri Daniş Sıddiki'nin ailesi, Taliban'ın üst düzey liderleri hakkında "savaş suçu işledikleri" iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulundu.

Ailenin, Reuters da dahil olmak üzere, birkaç medya raporuna atıfta bulunduğu şikayet dilekçesinde, Sıddiki'nin Taliban tarafından yakalandığı ve daha sonra idam edildiği iddia ediliyor.

Şikayet dilekçesinde, Taliban'ın gözetimindeyken Sıddiki'nin vücudunun ağır yara aldığı bilgisi de yer alıyor.

Sıddiki'nin ailesini temsil eden avukat Avi Singh, şikayet kapsamında en az 6 üst düzey Taliban lideri ve komutanının savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında soruşturulmasını talep ettiklerini aktardı.

Singh, "Taliban, Daniş'i gazeteci ve Hint olduğu için hedef aldı, öldürdü. Bu, uluslararası bir suçtur. UCM, Afganistan'da hukukun üstünlüğü olmadığı için Daniş cinayetinin faillerini soruşturma ve yargılama yetkisine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Şikayet dilekçesinin, Sıddiki'nin ebeveynleri adına UCM Savcısı Karim Khan'a gönderildiğini aktaran Singh, Sıddiki'nin öldürülmesiyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma için ailenin Hindistan hükümetinin desteğini istediğini dile getirdi.

Öldürülen gazetecinin kardeşi Omar Sıddiki de "Adaletin yerini bulması önemli." dedi.

Pulitzer ödüllü Hint foto muhabiri Daniş Sıddiki, 2021 Temmuz'da Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde öldürülmüştü.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Afganistan, Taliban, Reuters, Savaş, Güncel, Haberler

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