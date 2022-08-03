Adnan Oktar suç Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adnan Oktar suç Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Adnan Oktar suç Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

ADNAN Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklandı.

 - Güncelleme:

ADNAN Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Dün eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedeflediği, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetinde bulduğu, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yaparak bilgi toplamaya çalıştığı öğrenildi. Ayrıca örgüte yönelik yargılama devam edilirken, yargılamaya yönelik adli makamları yanıltma adına yalancı tanıklar bulma ve asılsız bilgi ve belge oluşturma eylemlerinde bulunduğu bilgisi edinildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna adliyeye sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDISavcılıkta ifadeleri alındıktan sonra iki şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adnan Oktar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title