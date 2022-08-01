Son Dakika | Adli tıp raporu: Zehra, başına sert cisimle vurulması sonucu öldü

MUĞLA'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanının sahiplerince öldüren Zehra Bayır'ın (18) adli tıp raporu açıklandı. Raporda, Bayır'ın başına sert cisimle vurulması sonucu hayatını kaybetiğnini ntespit edildiği yer aldı. Cinayetin yaşandığı mekan ile Bayır'ın öldürülüp, atıldığı havuz Dha muhabirleri tarafından görüntüledi.

Olay, 24 Temmuz'da akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

Bu arada sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zehra Bayır'ın ailesine ulaşıldığını belirterek, "Muğla'da madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalıştığı gazinoda işkence ile öldürülen Zehra Bayır'ın ailesine ulaştık. Bu gece 02.30 da Ankara'ya bir hastaneye gidiyorlar. Kardeşimiz orada tedavi görecek. Tüm masraflarını Ahbap hayırseverleri karşılayacak" dedi.