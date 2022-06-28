Son dakika... Adli tıp: Elif'in ölümünde bıçak baskın elle kullanılmış

KIRIKKALE Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Elif Sinan'ın (24), ölümüyle ilgili sevgilisi Tuğrul Akan'ın tutuklu yargılandığı dava dosyasına giren adli tıp raporunda, genç kızın kalbine saplanan bıçağın, kaburga kemiğini kırarak ölüme neden olması için, baskın kullanılan el ile kararlı bir şekilde saplanması sonucu oluşabileceği belirtildi. Raporda bıçağın giriş-çıkış izlerine göre; Elif Sinan'ın, bıçağı kalbine kendisinin saplaması halinde sol elini kullanması gerektiği belirtildi. Avukat İbrahim Yılmaz, Elif Sinan'ın sağ elini kullandığını, sol eliyle bıçağı kalbine sokarak ölmesinin rapora göre mümkün olmadığını söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta kalbinden bıçaklanmış olarak ağır yaralı halde sevgilisi Tuğrul Akan tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğrul Akan hakkında yürütülen soruşturma sonrası 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. İddianamede, Sinan'ın ölümüne neden olan bıçakta Tuğrul Akan'ın parmak izinin tespit edildiği yer aldı.