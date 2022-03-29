Son dakika: Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.A. ve A.Y'yi yakaladı.
Yapılan aramada, 9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve A.Y. tutuklandı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel