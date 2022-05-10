Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi aldı.

Ekipler, ilçe merkezinde plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 247,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, S.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, İ.D. ile F.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Haberler

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