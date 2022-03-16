Son dakika: Adıyaman'da terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Adıyaman'da terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Adıyaman'da terör operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son dakika haberler... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman sağladıkları öne sürülen K.A. ile E.E'yi gözaltına aldı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Terör, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title