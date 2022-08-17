Son Dakika | Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Adıyaman'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, çok sayıda çek, senet ve tabanca ile mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Güncel AA / Orhan Pehlül Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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