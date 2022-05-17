Son Dakika | Adıyaman'da te cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler

Son Dakika | Adıyaman'da te cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
AA - İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Girne Mahallesi'ndeki bir evde 2 cep telefonu çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri A.A'yı (19), düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / İsmail Kaya - Güncel