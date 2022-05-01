Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı - Haberler

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Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adıyaman'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak yağış sele neden olurken, onlarca araç sular altında kaldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak yağış sele neden olurken, onlarca araç sular altında kaldı.

Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanaktan dolayı sel meydana gelirken onlarca araç sular altında kaldı. Caddeler ve sokakları göle çeviren selden dolayı su baskınları yaşandı. Selin ardından alarma geçen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adıyaman, Tragger, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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