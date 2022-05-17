Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2) - Haberler

Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Son dakika haberler... TUTUKLANDIAdıyaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı Mehmet Varol, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADIYAMAN (DHA) - TUTUKLANDI
Adıyaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı Mehmet Varol, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel