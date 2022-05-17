Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2) - Haberler

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Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Son dakika... Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı (2)

Son dakika haberler... TUTUKLANDIAdıyaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı Mehmet Varol, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIYAMAN (DHA) - TUTUKLANDI

Adıyaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan eski HDP İl Başkanı Mehmet Varol, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Varol, Adıyaman, Terör, Güncel, Haberler

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