Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman-Kahta kara yolu 5. kilometresinde, Mazlum Ç. idaresindeki 02 AKK 209 plakalı otomobil ile Ayşe Ö'nün kullandığı 02 ABG 402 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Orhan Pehlül - Güncel