Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman-Kahta kara yolu 5. kilometresinde, Mazlum Ç. idaresindeki 02 AKK 209 plakalı otomobil ile Ayşe Ö'nün kullandığı 02 ABG 402 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Otomobil, Adıyaman, Güncel, Haberler

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