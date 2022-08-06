Son Dakika | ADIYAMAN'DA İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 4 GÖZALTI
Son dakika gündem haberi... ADIYAMAN'da, iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.
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ADIYAMAN'da, iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan kavgaya müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde öğle saatlerinde yolda karşılaşan iki grup arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel