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Son Dakika | Adıyaman'da ev yangını hasara neden oldu

AA - Orhan Pehlül - Güncel
Son Dakika | Adıyaman'da ev yangını hasara neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Adıyaman'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın evde hasara neden oldu, bahçede bulunan bir otomobil de zarar gördü.

Komşulardan Emrah Çorak, gazetecilere, yangın sırasında mahsur kalan 2 çocuğu eve girip kurtardığını söyledi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

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