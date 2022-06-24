Son Dakika | Adıyaman'da ev yangını hasara neden oldu
AA - Orhan Pehlül - Güncel
Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Adıyaman'da bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Turgut Reis Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın evde hasara neden oldu, bahçede bulunan bir otomobil de zarar gördü.
Komşulardan Emrah Çorak, gazetecilere, yangın sırasında mahsur kalan 2 çocuğu eve girip kurtardığını söyledi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Orhan Pehlül - Güncel