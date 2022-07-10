Son dakika... Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada1 kişi yaralandı

AA - Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Musalla Mahallesi'nde iki kişi arasında omuz atma meselesi dolayısı ile çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda kolundan yaralanan A.C. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede yaptıkları çalışmada olayın şüphelisi A.S. gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında da kavgada kullandığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title