Son Dakika | Adana polisinden engelliler için kurulan sınıfa bilgisayar desteği Son dakika haberler... Adana Emniyet Müdürlüğü, engelli vatandaşlara çağrı operatörlüğü kursu verilmesi için kurulacak sınıfa bilgisayar desteğinde bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü, engelli vatandaşlara çağrı operatörlüğü kursu verilmesi için kurulacak sınıfa bilgisayar desteğinde bulundu. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi yetkilileri, engellilere verilecek kurs için kurulacak sınıfta kullanılmak üzere bilgisayara ihtiyaç duyduklarını İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye bildirdi. Derneğin destek talebine duyarsız kalmayan İnci, engellilerin yararlanacağı kurs için 7 masaüstü bilgisayar hediye etti. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince derneğe getirilen bilgisayarlar, oluşturulan sınıfta kuruldu. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şube Başkanı Berkant Tiğit, gazetecilere, engelliler için ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını söyledi. Engelliler için çağrı operatörlüğü kursu vereceklerini, buradan mezun olacak engellilerin daha sonra büyük şirketlerde işe başlamasını sağlayacaklarını anlatan Tiğit, "Şirketlerimizle de görüştük. Halk eğitim merkezi de öğretmen desteği verecek. İşe başlayacakları şirketler de belli. Buradan engelli kardeşlerimiz istihdam hayatına katıldıktan sonra evlerine düzgün bir maaş götürecekler." ifadelerini kullandı. Tiğit, bilgisayar desteği için Doğan İnci'ye teşekkür etti. AA / Fikret Kavğalı - Güncel Adana Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler Son Dakika

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