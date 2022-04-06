Son dakika! Adana martta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklandı - Haberler

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Son dakika! Adana martta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Son dakika! Adana martta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Adana mart ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 81 kişiden 9'u tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana mart ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 81 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1- 31 Mart'ta uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 67 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 14 kilo 517 gram esrar, 12 gram eroin, 5 gram kokain, 857 kök kenevir, 1359 uyuşturucu hap ve 1424 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 81 kişiden 9'u tutuklandı.

Öte yandan, 88 kaçakçılık operasyonunda da 8 bin 243 paket sigara, 16 kilogram tütün, 1 milyon 604 bin 800 makaron, 47 litre içki, sikke, 2 dedektör ve 11 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonlarda 99 kişi gözaltına alındı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Uyuşturucu, 31 Mart, Adana, Mart, Güncel, Haberler

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