Son dakika haberi | Suç örgütü operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

Adana'daki silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin 11 Nisan'da operasyon düzenlendiği silahlı suç örgütüyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

KOM ekiplerinin, elebaşılığını T.Ç'nin yaptığı suç örgütüne yönelik yaklaşık bir yıl önce teknik ve fiziki takip başlattığı öğrenildi.

Ekipler, suç örgütüne ismini veren ailenin 21 yaşındaki kızları S.Ç'nin 13 Haziran 2021'de evinde karın bölgesinden 3 bıçak darbesiyle ölmesinin ardından gencin "uyuşturucu bağımlısı olduğu ve intihar ettiği" iddialarını araştırdı.

Kızlarıyla yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle örgüt üyelerinin karıştıkları olayları S.Ç'nin polise anlatmasından endişelendikleri, genci öldürdükleri ve intihar ettiği yönünde örgütlü şekilde ifade verdikleri ileri sürüldü.

Adreslerinde 9 silah bulundu

Zanlıların adreslerinde ruhsatsız 8 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli "cinayet", "yaralama", "nitelikli yağma", "uyuşturucu ticareti", "haraç alma" ile "ev ve iş yeri kurşunlama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

T.Ç'nin de arasında olduğu zanlılardan 19'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Operasyon

Polis ekipleri, "cinayet", "yağma" ve "uyuşturucu ticareti" gibi suçlara karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlatmıştı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri 27 kişinin adreslerine 11 Nisan'da helikopter desteğiyle operasyon düzenlemişti.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.