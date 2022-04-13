Son dakika haberleri... Kumar operasyonunda 50 kişi hakkında işlem yapıldı

Adana'da tombala çekilişiyle yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla bir sendikanın tabelası bulunan binaya düzenlenen operasyonda 50 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'de bulunan ve girişinde bir sendikanın tabelasının bulunduğu mekanda kumar oynatıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu yerde tombala çekilişi ile kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumar oynatılan malzemelere el koyan ekipler, 50 kişiye yasal işlem uyguladı.