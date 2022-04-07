Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı - Haberler

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Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında, üzerinde patlayıcı olmadığı belirlenen bomba düzeneği ele geçirildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan kişinin üst aramasında, üzerinde patlayıcı olmadığı belirlenen bomba düzeneği ele geçirildi.

Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri Ömer B'nin üst aramasında, üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı bölgede, bomba imha uzmanları düzenekte inceleme yaptı.

Düzenekte patlayıcı olmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. emniyete götürüldü.

Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

Üzerinde patlayıcı bulunmayan bomba düzeneği ele geçirilen şüpheliye gözaltı

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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