Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-29 Nisan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 6 kilo 790 gram esrar, 14 gram sentetik uyuşturucu, 80 kök kenevir ele geçirildi, 17 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Nisan, Adana, Güncel, Haberler

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