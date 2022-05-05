Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
ADANA (AA) - Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20-29 Nisan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 6 kilo 790 gram esrar, 14 gram sentetik uyuşturucu, 80 kök kenevir ele geçirildi, 17 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
AA / Yusuf Koyun - Güncel