Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 159 şüpheliden 11'i tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 159 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 13-20 Mart tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 8 bin 200 uyuşturucu hap, 6 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 353 gram esrar, 36 gram eroin, 19 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ile 13 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 159 zanlıdan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title