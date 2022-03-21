Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 159 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 13-20 Mart tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 8 bin 200 uyuşturucu hap, 6 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 353 gram esrar, 36 gram eroin, 19 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız av tüfeği ile 13 bin 590 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 159 zanlıdan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.