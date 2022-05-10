Trafik kazası tatbikatı yapıldı

Adana'da, senaryo gereği trafik kazasına karışan araçlardaki yaralıların kurtarılmasıyla ilgili tatbikat gerçekleştirildi.

Trafik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerince Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.

Tatbikatta senaryo gereği, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan direğe çarptığı araçtan arka koltukta oturan ve kemer takmayan yolcu yola savruldu. Önde oturan yolcuyla şoförün araç içerisinde sıkıştığı ve toplam 3 yaralı olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağladı, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıları kontrollü şekilde araçtan çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Adana Vali Yardımcısı Muzaffer Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada emniyet kemerinin önemini anlatmak ve hız limitlerine uyulmasına işaret etmek amacıyla tatbikatın gerçekleştirildiğini söyledi. Herkesin trafik kurallarına uymasını isteyen Şahiner, "Hepimiz doğumdan ölüme kadar trafiğin içerisinde yaşıyoruz. Kurallara uyulması hepimiz için önem arz ediyor. Adana'da 730 bin araç ve 985 bin sürücü belgesi kayıtlı. Trafikte görevli arkadaşlarımız gerekli gayreti gösteriyorlar ama hepimizin üzerine düşen sorumlulukları olduğu ortada." diye konuştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin de araçta emniyet kemeri takılı olan yolcunun kazadan çok fazla etkilenmediğini belirtti. Emniyet kemeri takılmaması durumunda araç dışına savrulma, başka bir aracın altına düşme ya da sert bir cisme çarpma sonucunda ölümlerin gerçekleşebildiğini vurgulayan Şahin, trafikte herkesin mutlaka kemer takmasını istedi.

Tatbikatı takip eden vatandaşlardan Gülay Küçükdere, tatbikatı oldukça gerçekçi bulduğunu ve farkındalık oluşturma adına etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Etkinlikte, tatbikatı izleyenlere trafik güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.