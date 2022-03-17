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Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde, cep telefonu dükkanında bulunan Umut Barış Koç'a (27), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Koç'un cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son Dakika | Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Fatih Azgın - Güncel

Kozan, Adana, Umut, Güncel, Haberler

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