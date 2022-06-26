Adana'da 270 litre ve 691 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler

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Adana'da 270 litre ve 691 şişe sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Fatih Keçe - Güncel
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Adana'da 270 litre ve 691 şişe sahte içki ele geçirildi Adana polisi 270 litre ve 691 şişe sahte içki, 4 bin 265 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Adana'da 270 litre ve 691 şişe sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana polisi 270 litre ve 691 şişe sahte içki, 4 bin 265 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi, uygulama noktasında ise şüpheli araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 4 bin 265 litre etil alkol, 691 şişe içki, bin 270 litre sahte içki ile bir alkol metre ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Güncel

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