Son Dakika | Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti, maktulün 3 oğlu ve yeğeni tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 17 yaşındaki M.M.A, babası Mustafa A'yı (45) aralarında çıkan tartışma sırasında pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Ağır yaralı olarak Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.M.A. ile olay karıştığı öne sürülen ağabeyleri Kemal A. ve Kadir A. ile kuzeni Emrullah Ö'yü gözaltına aldı.

Maktul Mustafa A'nın eşi L.A'dan ayrı yaşadığı, anneleriyle kalan 3 kardeşin de olay günü babalarıyla kendilerine maddi destekte bulunmadığı için tartıştıkları öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.