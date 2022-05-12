Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI - Haberler

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Son dakika! ADANA POLİSİ SULAMA KANALLARINDAKİ BOĞULMALARA KARŞI VATANDAŞI UYARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: ADANA polisi, yaz aylarında sulama kanallarında görülen boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyarıp, bilgilendirici broşür dağıttı.

ADANA polisi, yaz aylarında sulama kanallarında görülen boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyarıp, bilgilendirici broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki yıllarda yaz aylarında sulama kanallarında görülen boğulan vakalarını önlemek için çalışma başlattı. Ekipler, tehlikeye dikkat çekmek için kanal çevresindeki iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Bu kapsamda ekipler, bir kıraathanedeki vatandaşlardan sulama kanallarında yüzenleri gördüklerinde uyarmalarını ve polise ihbarda bulunmalarını istedi. Ayrıca ekipler, vatandaşlara uyarıların yer aldığı broşür dağıttı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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