ADANA'DA PKKYPG OPERASYONU 4 GÖZALTI - Haberler

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ADANA'DA PKKYPG OPERASYONU 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da terör örgütü PKKYPG'ye yönelik eş zamanlı baskınlarda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da terör örgütü PKKYPG'ye yönelik eş zamanlı baskınlarda Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYDYPG içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen 4 kişi tespit edildi. Ekipler, 20 Temmuz'da Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'ye 5-6 yıl önce geldikleri, tarla ve inşaatlarda işçi olarak çalıştıkları belirlenen H.E.F. (22), S.A. (26), İ.H. (45) ve H.A. (34) emniyete götürüldü. İncelemede şüphelilerden H.E.F. ve S.A.'nın örgütte faaliyet gösterdiği döneme ait fotoğraflarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.F., S.A. ve H.A. tutuklandı, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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