Son Dakika | Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (4)
Edinilen son dakika haberine göre SÖZDE TÜRKİYE SÖZCÜSÜNE VAN'DA GÖZALTIAdana'da başlatılan, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda; sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak da Van'daki adresinde gözaltına alındı.
SÖZDE TÜRKİYE SÖZCÜSÜNE VAN'DA GÖZALTI
Adana'da başlatılan, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda; sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak da Van'daki adresinde gözaltına alındı. Irmak'ın, örgütün Suriye ve Irak'taki kamplarına gidip, geldiği daha önce de cezaevine girdiği öğrenildi. Irmak'ın, işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği kaydedildi.Ayrıca operasyon kapsamında, örgütün sözde Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ile kadın sorumlusu Emetullah A.'nın da gözaltına alındığı bildirildi. Operasyondaki gözaltı sayısı ise 36'ya yükseldi.
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel