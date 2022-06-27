Son dakika! Adana'da PKK/KCK operasyonu; HDP'li başkanlar da gözaltında (3) Son dakika haber: 35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAAdana merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 35 şüphelinin... 35 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Adana merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün Çukurova yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 35 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel kitap ele geçirildi. 3 firari şüpheliyi yakalamak içinse çalışmaların sürdüğü belirtildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguları sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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