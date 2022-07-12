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Son dakika... Adana'da hastanede sağlık çalışanlarına tehdit iddiasına tutuklama

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Son dakika... Adana'da hastanede sağlık çalışanlarına tehdit iddiasına tutuklama

Son dakika haberlerine göre Adana Çukurova Devlet Hastanesine iki gün önce yaralı yakını getirildiği sırada sağlık çalışanlarını tehdit edip hastaneye zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Adana Çukurova Devlet Hastanesine iki gün önce yaralı yakını getirildiği sırada sağlık çalışanlarını tehdit edip hastaneye zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 10 Temmuz'da saat 21.00 civarında Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirilmesi, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkarması, hastaneye zarar verilmesi ve görevlilerin tehdit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir zanlının kimliği belirlendi.

Polis ekipleri, sağlık çalışanlarını tehdit edip hastaneye zarar verdiği gerekçesiyle A.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "tehdit" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Başhekimlik açıklama yapmıştı

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliğinden iki gün önce yapılan yazılı açıklamada, acil servise trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirildiği, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkardığı, hastaneye zarar verdikleri ve görevlileri tehdit ettikleri belirtilmişti.

Açıklamada, "Olay sosyal medyada 'Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik grup tarafından basıldı' şeklinde haberleştirilmiştir. Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır fakat bunun 'acil servisin basılması' şeklinde tanımlanması doğru değildir. Haberlerdeki 'acil servisin hizmet vermediği' yorumu da gerçek dışıdır." ifadeleri kullanılmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Devlet Hastanesi Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

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