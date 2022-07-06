Son dakika: Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika: Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Son dakika: Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf T. (21) 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine gelen E.G. ile tartıştı. Yusuf T'ye pompalı tüfekle ateş eden E.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan Yusuf T'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırgan E.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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