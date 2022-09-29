Son Dakika | Adana'da dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler... Adana'da dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtarak vatandaşları iş bulma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen şebeke üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Kozan, Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde ruhsatsız tabanca, 6 mermi, 5 gram esrar, 5 çek, 13 senet, 3 alacak listesi ve 2 dilekçe ele geçirildi. Şüpheliler, ilçe jandarma komutanlıklarına götürüldü.??????? Güncel Kaynak: AA / Eren Bozkurt Jandarma Adana Güncel Haberler Son Dakika

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