Son dakika... Adana'da darbedilince dama kaçan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da hırsızlık şüphelisi, vatandaşlar tarafından darbedildiği sırada kaçtığı damdan indikten sonra gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde klima tamiri yapan iş yerine bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bu sırada vatandaşlar şüpheliyi yakalayarak bir süre darbetti.

Vatandaşlardan kurtulmayı başaran zanlı, iş yerinin bulunduğu 2 katlı binanın damına kaçtı.

Teslim olmamak için bir süre direndi

Olay yerine gelerek duruma müdahale eden polis ekibi, damdan inmek istemeyen hırsızlık şüphelisini ikna etmeye çalıştı.

Elinde copla bekleyen bir vatandaşı gören şüpheli, inmemek için bir süre direndi.

İkna edilen zanlı, elektrik direğinin basamaklarını kullanarak aşağı indiği sırada tekrar bir kişi tarafından darbedildi.

Polisin kurtardığı zanlı, ekip aracına bindirilerek 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.