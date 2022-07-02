Son Dakika | Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haberi: Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü. Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü. Kelebek Mahallesi'nde tarlada anız yakılması sonucu alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, soğutma çalışması da yapılarak söndürüldü. AA / Eren Bozkurt - Güncel Karaisalı Adana Güncel Haberler Son Dakika

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