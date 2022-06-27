Son dakika... Adana'da bahçelerde uyuşturucu yetiştiren 5 şüpheli gözaltına alındı
AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Son dakika haber: Adana'da narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir, Ceyhan, Çukurova ve Karaisalı ilçelerinde bazı bahçelerde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narenciye, mısır ve sebze bahçelerine ekili 274 kök kenevir ile 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve namlusu açılmış kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Jandarma, adreslerdeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekiplerin kamerasına, saksılara ekili kenevirin narenciye ağaçlarının gövde kısmında ele geçirilmesi yansıdı.
AA / İsmihan Özgüven - Güncel