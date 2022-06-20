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Son Dakika | Adana'da ağaçtan düştüğü tahmin edilen kişi hayatını kaybetti

AA - Fatih Azgın - Güncel
Son Dakika | Adana'da ağaçtan düştüğü tahmin edilen kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçtan düştüğü değerlendirilen kişi, yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçtan düştüğü değerlendirilen kişi, yaşamını yitirdi.

Çokak köyünde, Mümin Öner'in (75) evinin bahçesinde yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, merdivenle çıktığı ağaçtan zemine düştüğü tahmin edilen Öner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Jandarma Kozan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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