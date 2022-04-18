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2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da iki polisi pompalı tüfekle yaralayan saldırgan ile babası tutuklandı, kardeşi serbest bırakıldı.

ADANA (AA) - Adana'da iki polisi pompalı tüfekle yaralayan saldırgan ile babası tutuklandı, kardeşi serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Nisan'da silah kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle evlerine baskın düzenleyen polis ekibine balkondan pompalı tüfekle ateş ederek Komiser A.D. ve polis memuru H.A'yı yaralayan şüpheli Süleyman I. ile babası Ahmet I. ve kardeşi İbrahim I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen üç zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İbrahim I. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Süleyman I. ile babası Ahmet I. tutuklandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki gün önce tedaviye alınan polis memuru H.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Komiser A.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Süleyman I'yı yakalamak için 16 Nisan'da zanlının Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlemişti. Süleyman I'nın bölgeye giden polis ekiplerine evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu Komiser A.D. sırtından, polis memuru H.A. göğsünden yaralanmıştı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılmış, kaçan zanlı Süleyman I. saklandığı evde özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalanmıştı. Şüpheli Süleyman I'nın babası Ahmet I. ile kardeşi İbrahim I. da polis ekiplerince gözaltına alınmış, adreste ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Polis Memuru, Komiser, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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