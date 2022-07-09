Son Dakika | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu (2) Son dakika haberi: Ambulansların acil servise girişi. Yaralıların sedyelerle taşınması. Kurban kesen vatandaşların kendi araçlarıyla hastanelere gelişi. ÇORUM - Çorum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Ambulansların acil servise girişi. Yaralıların sedyelerle taşınması. Kurban kesen vatandaşların kendi araçlarıyla hastanelere gelişi. ÇORUM - Çorum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına gidenler, kurbanlarını kesti. Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, satır ve balta ile yaralanan kişilerden bazıları kendi araçlarıyla hastaneye gelirken, bazıları da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine başvurdu. Sabah saatlerinden itibaren, saat 11.00'a kadar toplam 33 kişi kesim esnasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yaralanan kişilerden durumu hafif olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. AA / Tugay Göktürk - Güncel Hitit Üniversitesi Kurban Güncel Haberler Son Dakika

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