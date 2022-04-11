Tuzlalı çocuklar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nden (AÇEM) çocuklar, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlaması ve onları kursa getiren annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitim alması için hayata geçirdiği AÇEM'e giden 10 çocuk, Polis Haftası nedeniyle ziyaret gerçekleştirdi.

Çocuklar, çikolata ve çiçek alarak öğretmenleri ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan tüm polislerin haftasını kutladı. Polis arabasına binip telsizden birbirleri ile konuşan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.