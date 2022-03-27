Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
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Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un zirveye gelenlere 3 dilde hoş geldiniz demesi İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in konuşması KUDÜS - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un zirveye gelenlere 3 dilde hoş geldiniz demesi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in konuşması KUDÜS - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ziyareti kapsamında geldiği Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.