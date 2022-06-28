Son dakika... ABD'de tren kazası Son dakika haberi... ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında 3 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında 3 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Missouri Valisi Mike Parson, eyalette Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığını bildirdi. Amtrak işletmesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin birkaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına neden oldu." bilgisi paylaşıldı. Trendeki 243 yolcudan 3'ünün öldüğü, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi. AA / Ashlin Wang - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Missouri Güncel Haberler Son Dakika

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