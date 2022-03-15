Son dakika! ABD'de siyahi genci ev baskınında öldüren polisin arama yetkilerine düzenleme

ABD'deki Minneapolis kentinde, polislerin şubat başında siyahi bir genci dairesine yaptıkları baskında vurarak öldürmelerinin ardından güvenlik güçlerine "aramalarda kapıyı çalma ve belirli süre bekleme zorunluluğu" getirildi.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'in Belediye Başkanı Jacob Frey'in duyurduğu kurallara göre, polis memurlarının bir eve girmeden önce kapıyı çalması ve belirli bir süre beklemesi gerekecek.

Güvenlik Güçleri, arama emriyle bir eve girmeden önce gündüzleri 20 saniye, geceleri 30 saniye beklemek zorunda olacak.

Rehine bulunması gibi olağan dışı durumlar haricinde kapıyı çalmadan arama emrinin uygulanması yasaklanacak.

Frey'in paylaştığı yeni politika, aramalarda kaydedilen görüntülerin sivillerce düzenli olarak gözden geçirilmesini ve arama sırasında elde edilen verilerin kamuya açıklanmasını da içeriyor.

Politika, Minneapolis polisinin diğer güvenlik kurumları adına yürüttüğü aramalar ile Minneapolis kentinin diğer şehirlerde veya diğer güvenlik kurumlarınca talep ettiği aramalarda geçerli olacak.

Olay

Minnesota eyaletine bağlı St. Paul kentinde, bir cinayet soruşturmasında 22 yaşındaki siyahi genç Amir Locke, Minneapolis polisinin evine yaptığı baskında vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Baskına dair video görüntüleri, polisin baskını kapıyı vurmadan yaptığını göstermişti. St. Paul kenti yönetimi, Minneapolis emniyetinden "kapıyı çalmadan arama yapmalarını" istemediklerini bildirmişti.

Görüntülerde, içeriye "polis, arama emri", "yere yat" diye bağıran polislerin, battaniyeye sarılmış koltukta yatan ve elinde silah bulunan Locke'un hareket etmesi üzerine ateş açtığı kaydedilmişti.

Polis, Locke'un isminin "arama emri" içinde olmadığını bildirmişti.

Locke ailesi, oğullarının herhangi bir suç geçmişi bulunmadığını, silahının ruhsatlı olduğunu vurgulayarak polise karşı gerekli yasal sürecin başlatılması çağrısında bulunmuştu.